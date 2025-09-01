Александр Сидоров рассказал о роли наставника в проекте "Боевой кадровый резерв"

| Фото: ТГ-канал "Боевой кадровый резерв Тюменской области" | Фото: ТГ-канал "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Быть наставником – это почетно и серьезно. Сфера культуры выполняет, в том числе, и важную воспитательную функцию. Большое значение имеют проекты, направленные на работу с участниками СВО и их семьями.

Об этом, комментируя роль наставника в проекте "Боевой кадровый резерв", сказал директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров. Он курирует участника проекта Валентина Кучеренко. Вместе они посетили открытие нового сезона Тюменского филармонического оркестра. Это помогло подопечному погрузиться в профессиональную среду.

"Благодаря опыту, полученному ранее на форуме "СВОя культура", Валентин смог определить для себя перспективы именно в этом направлении", – отметил Александр Сидоров.

По словам Валентина Кучеренко, в рамках стажировки у него проходят ежедневные рабочие встречи. Он изучает информацию от коллег, структуру департамента и нормативные документы, а также знакомится с командой и внешними партнерами.