Хозяйства Тюменской области произвели более 804 млн яиц с начала года

Экономика, 21:04 16 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 804 млн яиц произвели в хозяйствах всех категорий Тюменской области с начала года. Из них 770 млн штук – на птицефабриках региона, увеличивших производство яйца на 13,7%, сообщили в региональном департаменте АПК.

Всего в Тюменской области функционируют шесть птицеводческих хозяйств яичного и мясного направления продуктивности. Самые крупные из них находятся в Тюменском районе.

"Сегодня на тюменских птицефабриках содержится более 10,7 млн голов птицы. Среди них 96% составляют курицы, оставшиеся 4% приходятся на индейку. В среднем за семь месяцев одна курица-несушка принесла 201 яйцо", - сообщили в департаменте.

Отметим, по итогам 2024 года обеспеченность яйцом и яйцепродуктами почти в три раза превысила потребность жителей региона.

# производство , птицефабрика , яйцо

﻿
