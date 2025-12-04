  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
Тюменский производитель мужской одежды при господдержке оцифровал бизнес-процессы

Общество, 15:38 04 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Техническое решение по цифровизации бизнес-процессов разработали в тюменской компании мужской одежды при господдержке. Благодаря этому предприятие имеет возможность развиваться не только внутри регионального рынка.

Единую цифровую экосистему производства, продаж, финансов, складских запасов, логистики и заявок клиентов создали при содействии Регионального центра инжиниринга АНО "Агентство инноваций".

"Мы воспользовались господдержкой по цифровизации производственных процессов. Еще в пандемию возник вопрос по автоматизации и цифровизации. Это стало для нас точкой роста и нам было важно, переходя на путь продаж, увязать все это в единую систему, которая будет позволять эффективнее продавать, анализировать, считать. В производстве это очень важный момент для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке", - пояснила директор компании Baron Jaket Динара Сулейманова.

По ее оценке, единая система позволит компании развиваться в дальнейшем. История предприятия началась в 2009 году с работы по индивидуальному пошиву одежды. За прошедшие годы опробовали различные варианты, включая прокат одежды, а после пандемии перешли на производство. В ассортименте - мужская одежда для спорта, повседневной жизни, нестандартного кроя. Есть и такие уникальные вещи как манишки под куртки и пальто. Все это шьют в своем экспериментальном цехе. В месяц производят от 200 единиц одежды, сохраняя при этом и сервис индивидуального пошива.

"Мы очень благодарны Региональному центру инжиниринга за поддержку и софинансирование. Это очень важный момент, так как для малого бизнеса такой объем затрат на эти цели не всегда доступен", - уточнила руководитель предприятия.

Региональный центр инжиниринга субсидировал 50 % от стоимости услуг разработчиков, его специалисты оформили документооборот по проекту, проконтролировали сроки и качество выполнения работ.

"РЦИ в 2026 году исполнится уже 10 лет, за это время оказали более 600 услуг. В текущем году к нам пришло более ста заявок, 90 услуг мы оказали. Это сертификация продукции, патентование, оформление товарных знаков, разработка технических решений по модернизации и цифровизации, маркетинг, консультационные инжиниринговые услуги, в том числе по разработке конструкторской документации, подготовке к испытаниям", - рассказал руководитель Регионального центра инжиниринга "Агентства инноваций" Дмитрий Новицкий.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, поддержка для малых и средних производственных компаний доступна благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Это позволяет бизнесу получать качественные технологические услуги на льготных условиях: компания-заявитель оплачивает 50 % стоимости работ, вторую часть финансирует РЦИ.

Воспользоваться услугами Регионального центра инжиниринга могут малые и средние производственные компании, которые зарегистрированы в Тюменской области и числятся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства не менее шести месяцев. Деятельность должна относиться к обрабатывающему производству или сельскому хозяйству согласно кодам ОКВЭД 2, группы А или С.

Подробно о мерах господдержки - на сайте РЦИ.

Оксана Корнеенкова

# господдержка , инжиниринг , одежда , цифровизация

