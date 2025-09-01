Витрина Тюменской области доступна на "Ярмарке мастеров"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Витрина Тюменской области доступна на "Ярмарке мастеров". Здесь смогут разместить свои товары ремесленники и дизайнеры, сообщает информационный центр правительства региона.

Витрина создана в рамках федерального проекта "Сделано в России" и стала третьей по счету региональной витриной. Ранее аналогичные проекты были реализованы на Ozon и Wildberries.

"Ярмарка мастеров" — крупнейшая платформа для handmade-мастеров, российских брендов. На ней зарегистрировано более 100 тыс. ремесленников, ежемесячная аудитория площадки — более 8,5 млн.

"Запуск витрины — это дополнительная возможность для наших мастеров заявить о себе и выйти на широкую аудиторию. Мы видим, что спрос на уникальные изделия ручной работы растёт, и участие в федеральной площадке позволит тюменским мастерам укрепить свои позиции и расширить рынок сбыта", - подчеркнула руководитель центра "Мой бизнес" Мария Покалюхина.

Подать заявку можно по ссылке.

Проект реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".