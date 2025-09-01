Велосипедист погиб в аварии в Уватском районе
Велосипедист погиб в аварии на улице Железнодорожной в поселке Демьянка Уватского района. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагедии, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Вечером 15 сентября 69-летний велосипедист был сбит рейсовым автобусом.
“По предварительным данным, велосипедист находился на проезжей части. В этот момент его сбил автобус, который двигался в попутном направлении. За рулём автобуса был 67-летний водитель”, – сообщили в ГАИ. Автобус следовал по маршруту Тобольск-Демьянка. В нем ехали шестеро пассажиров, они не пострадали.
Прокуратура Уватского района проводит по факту ДТП проверку.