Велосипедист погиб в аварии в Уватском районе

Происшествия, 20:09 16 сентября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Велосипедист погиб в аварии на улице Железнодорожной в поселке Демьянка Уватского района. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагедии, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Вечером 15 сентября 69-летний велосипедист был сбит рейсовым автобусом.

“По предварительным данным, велосипедист находился на проезжей части. В этот момент его сбил автобус, который двигался в попутном направлении. За рулём автобуса был 67-летний водитель”, – сообщили в ГАИ. Автобус следовал по маршруту Тобольск-Демьянка. В нем ехали шестеро пассажиров, они не пострадали.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Прокуратура Уватского района проводит по факту ДТП проверку.

# ДТП , прокуратура Тюменской области

