Детей с ОВЗ в Тюмени учат готовить салаты, супы и десерты

Общество, 11:39 21 сентября 2025

детский центр "Институт уникальных детей" (архив) | Фото: детский центр "Институт уникальных детей" (архив)

Бесплатная кулинарная школа для детей с особенностями развития в рамках социального проекта "Особая кухня" работает в Тюмени. Участники программы – 20 детей от 7 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья.

За время курса из 56 занятий ребята учатся готовить салаты, супы, горячие блюда и десерты. На занятиях дети осваивают базовые навыки: учатся мыть руки, пользоваться кухонной утварью, соблюдать технику безопасности. Для ребят с особенностями восприятия используются специальные визуальные подсказки – карточки с фотографиями каждого этапа приготовления блюд, пишет "Тюменская область сегодня". При этом дети не только учатся готовить, но и осваивают столовый этикет, узнают историю блюд. К примеру, на первом занятии ребят познакомили с процессом производства хлеба.

"Главный принцип нашей программы – индивидуальный подход к каждому ребёнку. Дети учатся не только готовить, но и обретают уверенность, открывают для себя новые возможности", – отмечает руководитель проекта Мария Белоус.

Благодаря школе у детей идет развитие мелкой моторики, самостоятельности, улучшаются когнитивные способности. Родители отмечают, что ребятишки с удовольствием применяют полученные навыки дома. Особое внимание уделяется социализации. Во время готовки дети учатся взаимодействовать друг с другом и педагогами.

"Любой человек должен уметь работать руками, особенно наши дети. В связи с их особенностями они не будут осваивать сложные профессии, и единственный шанс их социализировать, адаптироваться в обществе – научить работать руками, дать в будущем рабочие профессии", - отметила мама 11-летней Ани Татьяна Потапушкина.

В конце курса участников ждёт праздничный мини-гастрофест с участием профессионального шеф-повара, который вручит ребятам сертификаты поваров первого уровня.

Проект реализуется при грантовой поддержке "Газпром нефти" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

# дети с ОВЗ , кулинария , Родные города

