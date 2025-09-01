  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
Новый детский сад в Тюмени построят по трехстороннему соглашению

Губернатор, 17:43 22 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На партнерских условиях построят детский сад на 550 мест на ул. Минской в Тюмени. Для этого заключили трехстороннее соглашение между правительством региона, администрацией города и тремя застройщиками, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"В рамках соглашения администрация Тюмени предоставляет земельный участок без проведения торгов, а застройщики разрабатывают проект детского сада и осуществляют строительство коробки здания с устройством кровли, всех перекрытий, лестниц, окон и дверей. Завершение объекта и его ввод в эксплуатацию обеспечит региональное правительство", - уточнил условия договора глава региона.

Он отметил, что это эффективный метод, который позволяет добиться солидной экономии бюджетных средств при возведении необходимых социальных объектов. Правительство региона в дальнейшем планирует использовать такой механизм для строительства школ.

# Александр Моор , детский сад , застройщик , строительство

