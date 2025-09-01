Тюменская область усиливает развитие въездного туризма

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Форсайт-сессия по созданию туристического продукта для иностранных гостей состоялась в Тюмени. Она стала частью федеральной программы по развитию въездного туризма, реализуемой в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", сообщает информационный центр правительства региона.

Событие состоялось в рамках практико-ориентированного обучения специалистов туротрасли и органов власти региона.

Также Агентство туризма и продвижения Тюменской области и Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства подписали соглашение о сотрудничестве для совместной разработки международных маршрутов и их продвижения за рубежом.

Представители туристических ассоциаций, гостиничного бизнеса, туроператоры и представители отрасли работали в трех направлениях: Китай, страны СНГ, Ближний Восток.

Кроме того, Тюменская область вошла в число 25 регионов, отобранных Минэкономразвития РФ, Центром стратегических разработок и Агентством стратегических инициатив для участия в федеральной программе "Открой твою Россию". Она включает аудит туристической среды, профессиональное обучение и продвижение маршрутов за рубежом. Победителей определят в ноябре.