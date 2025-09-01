Новый ФАП открыли в Голышмановском округе

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Голышмановском муниципальном округе. Он будет обслуживать население двух деревень — Земляной и Бровановой. ФАП готов принять до 15 человек в смену, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Мы очень рады открыть новый ФАП в деревне Земляной. Это значит, что медицинская помощь станет еще ближе и доступнее для наших жителей. Мы хотим, чтобы люди в селах получали такую же качественную помощь, как и в городе. Уверены, что жители Земляной оценят комфорт и возможности нового фельдшерско-акушерского пункта", - отметил главный врач Областной больницы №11 Алексей Белов.

Пациенты смогут получить первую медицинскую помощь, консультацию фельдшера, медсестры или акушерки. Также здесь можно будет сделать прививку, пройти медосмотр перед выездом на работу (для водителей), получить больничный лист, купить необходимые лекарства в аптечном пункте.