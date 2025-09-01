  • 24 сентября 202524.09.2025среда
  • USD83,3506
    EUR99,0363
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер западный

Тюменские аспиранты провели исследование факторов коммуникаций

Общество, 14:40 24 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представления студентов о факторах, помогающих им в коммуникации при совместной деятельности, выявили во время анализа ответов 1 тыс. 100 первокурсников разных направлений. Оказалось, что для девушек значимым фактором являются устойчивые внутригрупповые отношения, а для юношей — фиксация индивидуального вклада в совместную деятельность.

Учитывая эти особенности, можно повысить скорость организации группы и поддержать ее работу.

"Мы увидели, что позволяет команде эффективнее справляться с задачами и достигать цели. Это разный опыт участников групп, многообразные инструменты и способы достижения похожих целей. Кроме того, есть зависимость от пола. В процессе проектной работы для девушек важно формировать и поддерживать межличностные связи. Для юношей часто достаточно установление благоприятного психоэмоционального климата без глубокого контакта с участниками группы", — пояснила аспирант ТюмГУ Алена Лукьяненко.

Исследование также показало, что факторами, упрощающими коммуникацию в группе для девушек, становятся личностные черты собеседников: общительность, дружелюбие и открытость. Для юношей они имеют меньшее значение, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Полученные выводы применяются в работе над проектом "Телереанимация", в котором участвуют команды из ТюмГУ, ТМУ и ТИУ в партнерстве с компанией "Ин Нова" и ОКБ № 1. Работа проводится при поддержке ЗапСибНОЦ и будет продолжена в Тюменском межуниверситетском кампусе.

По словам Лукьяненко, результаты исследования могут быть использованы также при организации и вовлечении жителей в городские сообщества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 24.09.2025В Тюмени открылся новый "Фермерский островок"
15:13 24.09.2025Волонтеры Сбера помогают восстанавливать леса в Тюменской области
15:02 24.09.2025В Тюмени у школы № 38 обновили спортивную инфраструктуру
14:51 24.09.2025Второй творческий форум "СВОя культура" для ветеранов СВО стартовал в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора