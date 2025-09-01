Тюменские аспиранты провели исследование факторов коммуникаций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представления студентов о факторах, помогающих им в коммуникации при совместной деятельности, выявили во время анализа ответов 1 тыс. 100 первокурсников разных направлений. Оказалось, что для девушек значимым фактором являются устойчивые внутригрупповые отношения, а для юношей — фиксация индивидуального вклада в совместную деятельность.

Учитывая эти особенности, можно повысить скорость организации группы и поддержать ее работу.

"Мы увидели, что позволяет команде эффективнее справляться с задачами и достигать цели. Это разный опыт участников групп, многообразные инструменты и способы достижения похожих целей. Кроме того, есть зависимость от пола. В процессе проектной работы для девушек важно формировать и поддерживать межличностные связи. Для юношей часто достаточно установление благоприятного психоэмоционального климата без глубокого контакта с участниками группы", — пояснила аспирант ТюмГУ Алена Лукьяненко.

Исследование также показало, что факторами, упрощающими коммуникацию в группе для девушек, становятся личностные черты собеседников: общительность, дружелюбие и открытость. Для юношей они имеют меньшее значение, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Полученные выводы применяются в работе над проектом "Телереанимация", в котором участвуют команды из ТюмГУ, ТМУ и ТИУ в партнерстве с компанией "Ин Нова" и ОКБ № 1. Работа проводится при поддержке ЗапСибНОЦ и будет продолжена в Тюменском межуниверситетском кампусе.

По словам Лукьяненко, результаты исследования могут быть использованы также при организации и вовлечении жителей в городские сообщества.