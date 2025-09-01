  • 24 сентября 202524.09.2025среда
В Тюмени у школы № 38 обновили спортивную инфраструктуру

Общество, 15:02 24 сентября 2025

компания Брусника | Фото: компания Брусника

Обновленную спортивную инфраструктуру получила тюменская школа № 38, расположенная на ДОКе. Здесь появился новый хоккейный корт, новое ограждение у футбольной площадки, ворота, баскетбольные кольца, а также зона воркаута и велопарковка, сообщает пресс-служба девелоперской компании Брусника.

Работы спешили завершить к началу учебного года, поэтому пока покрытие футбольного стадиона осталось прежним - оно будет заменено к следующему теплому сезону.

Также Брусника оборудовала новый пешеходный маршрут от школы до квартала “Октябрьский”: асфальтированную дорожку и освещение. Теперь пусть для школьников и родителей стал более комфортным и безопасным.

﻿

# Брусника , городская среда , образование

