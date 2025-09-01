  • 24 сентября 202524.09.2025среда
Участники "Боевого кадрового резерва" прокачают творческие навыки на форуме "СВОя культура"

Общество, 18:54 24 сентября 2025

Пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" | Фото: Пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Владислав Косарев и Семен Аполонов - активные участники проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" - стали одними из героев стартовавшего в Тюмени творческого форума "СВОя культура". На открытии ребят пришли поддержать и другие участники проекта. Это мероприятие, объединило ветеранов специальной военной операции. Здесь бойцам предлагают интенсивную программу по различным творческим направлениям: от вокала и литературы до инструментального исполнительства.

Для ребят форум - это не просто возможность проявить свои таланты, а важный этап в их развитии как патриотов-наставников. Умение ярко и образно доносить свои мысли, рассказывать о пережитом через искусство - ключевой навык в работе с молодежью. Именно творчество позволяет сделать сообщение о ценностях Родины, долга и мужества по-настоящему живым и пронзительным.

Как подчеркивает руководитель тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко, участие в таком форуме - это стратегический вклад в будущее. Здесь мой подопечный и его коллеги из "Боевого кадрового резерва" не только раскрывают свой творческий потенциал, но и прокачивают навыки, которые жизненно важны для их дальнейшей миссии - нести правду и воспитывать патриотизм в сердцах подрастающего поколения. Их искренние истории, облеченные в силу искусства, становятся самым мощным инструментом в этой работе", - поделилась она.

Пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" | Фото: Пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Таким образом, полученный на интенсивах опыт позволит Владиславу и Семену вывести свою общественную деятельность на новый уровень. Их будущие выступления перед школьниками и студентами, обогащенные профессиональными культурными техниками, будут еще убедительнее и оставят глубокий след в душах молодых людей, для которых они являются настоящим примером.

