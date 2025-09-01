Международный форум гражданского участия #МыВместе пройдет в Москве в декабре

V Международный форум гражданского участия #МыВместе пройдёт в Москве 2 - 5 декабря. Регистрация открыта на официальном сайте события.

Программа объединит деловые, выставочные и культурные форматы, а также торжественную церемонию вручения международной премии #МыВместе.

В этом году форум #МыВместе станет пространством для подведения итогов Года защитника Отечества и обсуждения роли гражданского общества в сохранении памяти о подвигах предков, поддержке участников СВО и их семей, а также в укреплении гражданского единства, сообщает правительство РФ.

На форуме будет дан официальный старт Международному году волонтёров в целях устойчивого развития, объявленному Генассамблеей ООН в 2023 году.

Форум #МыВместе объединит на одной площадке международных экспертов в области волонтёрства, руководителей социальных проектов и представителей органов власти, представителей крупного и среднего бизнеса, некоммерческих организаций и благотворительных фондов, активистов "Движения первых" и участников премии #МыВместе для выработки совместных подходов к развитию добровольчества.

На форуме также подведут итоги пятилетия общероссийского проекта взаимопомощи #МыВместе. Сегодня по всей стране открыто более 3,5 тыс. одноимённых штабов для оказания помощи.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и "Добро.РФ". Форум проводится в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".