  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени -2..-4 С 1 м/с ветер западный

Международный форум гражданского участия #МыВместе пройдет в Москве в декабре

Общество, 10:40 29 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

V Международный форум гражданского участия #МыВместе пройдёт в Москве 2 - 5 декабря. Регистрация открыта на официальном сайте события.

Программа объединит деловые, выставочные и культурные форматы, а также торжественную церемонию вручения международной премии #МыВместе.

В этом году форум #МыВместе станет пространством для подведения итогов Года защитника Отечества и обсуждения роли гражданского общества в сохранении памяти о подвигах предков, поддержке участников СВО и их семей, а также в укреплении гражданского единства, сообщает правительство РФ.

На форуме будет дан официальный старт Международному году волонтёров в целях устойчивого развития, объявленному Генассамблеей ООН в 2023 году.

Форум #МыВместе объединит на одной площадке международных экспертов в области волонтёрства, руководителей социальных проектов и представителей органов власти, представителей крупного и среднего бизнеса, некоммерческих организаций и благотворительных фондов, активистов "Движения первых" и участников премии #МыВместе для выработки совместных подходов к развитию добровольчества.

На форуме также подведут итоги пятилетия общероссийского проекта взаимопомощи #МыВместе. Сегодня по всей стране открыто более 3,5 тыс. одноимённых штабов для оказания помощи.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и "Добро.РФ". Форум проводится в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# добровольцы , молодежь , национальный проект Молодежь и дети , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:13 29.09.2025В Тюменской области к выходным потеплеет до плюс 12
11:02 29.09.2025Тюменская библиотека Лагунова запустила новую серию книжных видеоподкастов
10:51 29.09.2025Тюменцы могут помочь с плетением масксетей для фронта в социальных гостиных
10:40 29.09.2025Международный форум гражданского участия #МыВместе пройдет в Москве в декабре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора