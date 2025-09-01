Тюменская библиотека Лагунова запустила новую серию книжных видеоподкастов

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Новую серию книжных видеоподкастов запустила детская библиотека им. К. Я. Лагунова в Тюмени. Благодаря проекту "Моменты из книг" дети и взрослые смогут познакомиться с качественной литературой - от классики до современности, включая тюменских авторов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Принять участие в создании видеоподкастов могут все желающие от 12 лет и старше. В профессиональной студии звукозаписи библиотеки они будут читать отрывки из книг.

Для участия необходимо обратиться к руководителю проекта, сотруднику детского филиала Роману Соболеву.

Выпуски будут выходить дважды в месяц в официальной группе во ВКонтакте под хештэгами #моментыизкниг #ГолосБиблиотеки.

Напомним, в детской библиотеке также выходят книжные видеоподкасты "Голос библиотеки" и "Па, читай!".

Возрастное ограничение 12+.