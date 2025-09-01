В Тюменской области пройдут 15 ярмарок вакансий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 ярмарок вакансий пройдут в муниципалитетах Тюменской области в октябре. Трудоустроиться или пообщаться с потенциальными работодателями смогут рабочие, ветераны СВО и члены их семей, пенсионеры и подростки.

Как сообщает департамент труда и занятости населения, ярмарки пройдут в отделениях Кадрового центра "Работа России". 1 октября желающих ждут в с. Ярково на ул. Пионерской, 96.

Ярмарка вакансий на предприятиях промышленного производства состоится 2 октября в Тюмени на ул. Республики, 204 В, корп. 3. Варианты трудоустройства для участников СВО и членов их семей предложает 16 октября в Тюмени по этому же адресу.

Ярмарки вакансий для граждан пенсионного и предпенсионного возраста состоятся 1 октября в с. Вагай на ул. Мира, 20; с. Уват на ул. Процветания, 1; 2 октября - в Ишиме на ул. Карла Маркса, 68; 3 октября - в Тобольске, мкр. 8, 32; 9 октября в Тюмени на ул. Республики, 204 В, корп. 3.

Подростков от 14 лет и старше ждут 22 октября в с. Нижняя Тавда на ул. Ульянова, 5.

Ярмарка вакансий рабочих мест для выпускников образовательных учреждений СПО и ВПО состоится 29 октября в с. Юргинское на ул. Ленина, 98. Варианты общественных работ можно будет выбрать 9 октября в Ялуторовске на ул. Карла Либкнехта, 33/1 .

Мини-ярмарки рабочих мест для трудоустройства граждан пенсионного и предпенсионного возраста состоятся: 1 октября в с. Бердюжье на ул. Гнаровской, 5; п. Новоселезнево на ул. Ленина, 277; с. Упорово на ул. Крупской, 38. 3 октября - в р. п. Голышманово на ул. Садовой, 96.

Дополнительную информацию можно узнать в отделениях Кадрового центра "Работа России" по месту проживания.

Мероприятия такого формата позволяют соискателям лично пообщаться с работодателями и получить консультации специалистов Кадровых центров по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, получения дополнительного образования.