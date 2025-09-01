  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
У жительницы Заводоуковска конфисковали автомобиль за пьяную езду

Общество, 17:40 29 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

К штрафу в 200 тыс. рублей, конфискации автомобиля Mazda и лишению прав на 2 года 6 месяцев приговорил суд жительницу Заводоуковска за пьяную езду.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в июле 2024 года подсудимую привлекли к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Через год, в июле 2025 года, она вновь села за руль пьяной. В ночное время на одной из улиц Заводоуковска водителя остановили сотрудники Госавтоинспекции. Освидетельствование показало алкогольное опьянение 1.17 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Заводоуковский районный суд признал 28-летнюю женщину виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

# прокуратура Тюменской области , пьяные водители

