У жительницы Заводоуковска конфисковали автомобиль за пьяную езду

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

К штрафу в 200 тыс. рублей, конфискации автомобиля Mazda и лишению прав на 2 года 6 месяцев приговорил суд жительницу Заводоуковска за пьяную езду.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в июле 2024 года подсудимую привлекли к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Через год, в июле 2025 года, она вновь села за руль пьяной. В ночное время на одной из улиц Заводоуковска водителя остановили сотрудники Госавтоинспекции. Освидетельствование показало алкогольное опьянение 1.17 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Заводоуковский районный суд признал 28-летнюю женщину виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.