Жителям Тюмени расскажут о педагоге и наставнике Менделееве

Общество, 19:34 29 сентября 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Встреча проекта "Гостиная Менделеева" состоится в Тюменской областной научной библиотеке 30 сентября. Событие пройдет в рамках празднования Дня учителя и 105-летия Менделеевки. Начало - в 12 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Посетители узнают, каким был учителем Д.И. Менделеев, как ученый вдохновлял студентов на великие открытия, сколько лет посвятил преподавательской деятельности, почему его педагогические принципы и методы актуальны сегодня.

Встреча пройдет на первом этаже библиотеки. Количество мест ограничено. Вход по записи: 565-300 (доб. 3255; 3254).

Возрастное ограничние: 12+.

# библиотеки , День учителя , Дмитрий Менделеев

