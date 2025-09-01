Жителям Тюмени расскажут о педагоге и наставнике Менделееве
Встреча проекта "Гостиная Менделеева" состоится в Тюменской областной научной библиотеке 30 сентября. Событие пройдет в рамках празднования Дня учителя и 105-летия Менделеевки. Начало - в 12 часов, сообщает региональный департамент культуры.
Посетители узнают, каким был учителем Д.И. Менделеев, как ученый вдохновлял студентов на великие открытия, сколько лет посвятил преподавательской деятельности, почему его педагогические принципы и методы актуальны сегодня.
Встреча пройдет на первом этаже библиотеки. Количество мест ограничено. Вход по записи: 565-300 (доб. 3255; 3254).
Возрастное ограничние: 12+.