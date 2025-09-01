Более шести тысяч средств видеонаблюдения действуют для профилактики правонарушений в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

6 тыс. 233 средств видеонаблюдения действуют для профилактики правонарушений в Тюменской области. Эту информацию озвучили на заседании Координационного совета по профилактике правонарушений в регионе, которое состоялось в Тюмени 29 сентября, сообщает информационный центр правительства региона.

Участники корсовета под председательством заместителя губернатора Тюменской области Павла Белявского обсудили несколько вопросов, среди которых анализ состояния преступности и ход реализации государственной программы Тюменской области "Профилактика правонарушений", меры по развитию элементов АПК "Безопасный город" и эффективности их работы.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Средства видеонаблюления установлены в местах массового скопления людей, образовательных учреждениях, торговых объектах, пешеходных маршрутах. В 2025 году в указанных локациях их установили 50.

Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, 784 систем на сегодня подключено к модулям аналитики на основе искусственного интеллекта, из которых 543 — модули распознавания лица, 201 — распознаванию государственных регистрационных знаков, марки, модели, типа транспортного средства.