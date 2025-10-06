  • 6 октября 20256.10.2025понедельник
  • В Тюмени 3..5 С 1 м/с ветер юго-западный

Тюменские специалисты сделали федеральную трассу в районе Пензы более безопасной

Экономика, 18:02 05 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

313 световозвращателей типа КД-3 установили специалисты завода "Тюменьремдормаш" на федеральной трассе М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза - Самара - Уфа - Челябинск.

Все устройства произведены в Тюмени и имеют автономные источники питания, рассказал генеральный директор завода Алексей Рагозин в своих соцсетях.

Он уточнил, что работы велись на участке трассы с 646 по 650 км. Здесь расположены три пешеходных перехода и два островка безопасности.

"Установленные световозвращатели предназначены для разделения потоков противоположных и попутных направлений, а также для обозначения границ пешеходных переходов. Теперь дороги в Пензенской области в ночное врем стали безопаснее как для водителей, так и для пешеходов", - пояснил Алексей Рагозин.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# безопасность движения , дороги , Тюменьремдормаш

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:02 05.10.2025Тюменские специалисты сделали федеральную трассу в районе Пензы более безопасной
10:03 05.10.2025Рынок частного репетиторства в УФО становится реальным сектором экономики
12:22 04.10.2025Тюменская область вошла в тройку лидеров в УФО по росту зарплат
09:39 04.10.2025Варианты сохранения и приумножения сбережений представили тюменцам

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора