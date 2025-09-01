Жителей Тюменской области предупредили о перебоях с телерадиовещанием

Фото: ИА "Тюменская линия"

Перебои с телерадиовещанием ожидаются в Тюменской области с 1 по 30 октября. Причина - проведение плановых профилактических работ, проводимых РТРС, сообщает информационный центр правительства региона.

Временно будет прекращена трансляция 20 цифровых телеканалов, а также вещание радиостанций в населенных пунктах. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф; в мобильном приложении "Телегид".