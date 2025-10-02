Преподаватели и студенты Тюменского медуниверситета присоединились к акции "День донора"

Акция "День донора" состоялась на Тюменской областной станции переливания крови 2 октября. Участие в ней приняли преподаватели и студенты Тюменского медицинского университета и врачи.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Почетный донор России, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Станислав Муравьев, такую акцию проводят два раза в год: в первый четверг октября и последний четверг января. За процедуру донор безвозмездно отдает 450 мл крови.

"Мы начали с 8 часов. Первым сдал заведующий отделением анестезиологии и реанимации железнодорожной больницы, мой однокурсник, Сергей Геннадьевич Табаков. А я еще занимаюсь бегом, меня поддерживает беговое сообщество: кровь сдали уже шесть человек. Сдача крови — миссия почетная и полезная для донора. Она улучшает обмен веществ, доноры живут на пять лет больше. Как врач это подтверждаю", - сказал Станислав Муравьев.

Директор института материнства и детства Тюменского медицинского университета, доцент кафедры акушерства и гинекологии, врач перинатального центра Ирина Матейкович считает, что важно своим примером подчеркивать значимость сдачи крови.

"Работая в экстренных службах, таких как акушерство и гинекология, понимаем и видим, как один-два гемакона или больше могут спасти жизнь человека, в том числе матери и ребенка. Мы должны привлечь внимание молодежи, в том числе студентов, чтобы они понимали ценность и значимость акции, своим примером показать, чтобы они сюда приходили", - поделилась Ирина Матейкович.

Студентка шестого курса Института материнства и детства ТМУ Ольга Девяткова принимает участие в такой акции в первый раз, но уже вступила в Федеральный регистр доноров костного мозга. Небольшая помощь в виде сдачи крови может обернуться для кого-то спасением, и это главное, убеждена девушка.

Тема донорства не теряет популярности, об этом можно судить по количеству людей, пришедших на акцию, считает ожоговый хирург, заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ТМУ Сергей Сахаров. Компоненты крови могут спасти от кровопотери пострадавших в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, сказал он. Если говорить про пациентов, получивших ожоги, — это тяжелая группа больных, которые ежедневно нуждаются в эритроцитарной массе и плазме.

Инна Пахомова