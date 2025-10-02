  • 2 октября 20252.10.2025четверг
В Тюмени построенный в рамках КРТ первый дом ввели в эксплуатацию  

Экономика, 18:19 02 октября 2025

Построенный в рамках КРТ первый дом на ул. Краснооктябрьская, 4 к1 в Тюмени ввели в эксплуатацию. Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) в России был принят в конце 2020 года, Тюменская область стала одним из первых регионов начавших реализацию проектов в рамках нового механизма.

28 января 2022 года в городе был заключен первый договор КРТ на развитие незастроенной территории площадью 6,6 га, расположенный в районе ДОКа. Договор заключила девелоперская компания "Брусника" - на участке возводится проект “Октябрьский на Туре” предполагающий возведение восьми многоквартирных домов переменной этажности.

В 25-этажной башне расположено 267 квартир различных планировок от компактных студий до просторных вариантов с террасой и видом на Туру. Как и во всех проектах застройщика первый этаж занимают квартиры с отдельным входом и коммерческая недвижимость - скоро здесь появится вся необходимая инфраструктура для будущих жителей, сообщает "Брусника".

В доме есть подземный паркинг, колясочные и кладовые. Двор закрыт от машин и предназначен только для жителей. Около 70% дворовой территории занимает зелень. Помимо детских площадок здесь есть спортивная инфраструктура и зоны отдыха.

Также скоро у жителей квартала появится линейный парк с прогулочными и велосипедными маршрутами. В будущем он соединит новый проект с уже построенным “Октябрьским”, образуя единый район.

В октябре начнут передавать ключи будущим новосёлам.

