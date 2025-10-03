Ирина Поварова рассказала о звонках родителей на горячую линию депобразования

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

18 звонков поступило от родителей на горячую линию департамента образования и науки Тюменской области 2 октября. Тюменцы могли задать вопросы, связанные с введением средневзвешенной оценки в школах региона.

"Сначала родители задают вопросы по поводу средневзвешенной оценки, а потом переходят на другие волнующие темы. Это хорошо, что родители на горячей линии могут поделится своими переживаниями, рассказать о том, что волнует", - сказала начальник отдела общего и дошкольного образования департамента образования Тюменской области Ирина Поварова.

Специалист считает, что надо грамотно и доходчиво объяснить родителям, что этот формат не эксперимент. Это является поворотом к качеству образования и ресурс того, чтобы дети сегодня хорошо учились и готовились к контрольным работам.

Юлия Божок