Тюменцам рассказали, когда выгодно брать отпуск в 2026 году

Общество, 16:51 03 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам рассказали, когда выгодно брать отпуск в 2026 году. Одним из ключевых факторов, определяющих финансовые преимущества, является количество рабочих дней в месяце.

Если сотрудник получает фиксированную зарплату, то стоимость рабочего дня равняется окладу или количеству рабочих дней в месяце. Таким образом, чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже каждый из них. Поэтому в январе и мае, когда количество праздников и выходных значительно увеличено, не всегда выгодно уходить в отпуск, отмечает депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, если отпуск совпадает с такими праздниками, как 1 мая или 9 мая, эти дни не "съедают" оплачиваемые выходные, а наоборот, удлиняют отдых, пишет om1.ru.

Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. Наибольшую выгоду приносит отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Производственный календарь следующего года позволяет выделить несколько месяцев с наибольшей финансовой выгодой. Максимальное количество рабочих дней в этом году — 23, и их можно найти в июле. Далее следуют апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, в которых по 22 рабочих дня. В эти месяцы стоимость рабочего дня минимальна, а значит, отпуск в это время будет наиболее выгоден для бюджета.

При этом планировать отпуск в месяцы с наименьшим количеством рабочих дней не стоит. Январь — праздничный месяц с всего лишь 15 рабочими днями, а в феврале и мае количество рабочих дней немного выше — по 19. Эти месяцы будут иметь самые высокие расходы на отпуск, так как каждый рабочий день будет дороже.

Для тех, кто хочет удлинить свой отпуск, эксперты советуют брать три дня отпуска с 29 по 31 декабря 2025 года. Так можно будет отдыхать 14 дней подряд. В мае лучше брать отпуск с 27 по 30 апреля. Из-за праздников он продлится до 3 мая, а чтобы продлить выходные в честь Дня России, можно взять четыре дня отпуска с 8 по 11 июня.

