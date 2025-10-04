  • 4 октября 20254.10.2025суббота
  

Экономист рассказал тюменцам, какие товары обходятся осенью дешевле

Экономика, 08:31 04 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ценобразование на ряд товаров и услуг может меняться в зависимости от сезона. Например, осенью дешевле становятся овощи и фрукты, также можно выгодно приобрести туристические путевки на некоторые направления, рассказала кандидат экономических наук Алена Габудина.

"Фактор сезонного снижения цен действительно есть, но связан он, как правило, с тем, что в некоторых отраслях идет спад продаж. В случае с овощами и фруктами – сейчас у большей части населения есть продукты с собственных участков. Если говорить о спорте, то здесь в первую очередь речь идет о привлечении потока клиентов и возросшей конкуренции. По объективным причинам могут дешеветь некоторые туристические направления, но другие в цене становятся дороже", - пояснила она в разговоре с корреспондентом издания "Тюменская oбласть сегодня".

Не меняется цена на товары, спрос на которые сохраняется на протяжении всего сезона. Среди них строительные и отделочные материалы. поэтому если нужно что-то приобрести, лучше это не откладывать и выбрать самое выгодное предложение из существующих на рынке.

Традиционно осенью многие магазины проводят акцию "Черная пятница". Однако покупателям нужно быть внимательнее: иногда продавцы заранее намеренно завышают цены, чтобы сделать скидку в день акции. Крупные бренды редко предлагают ощутимое снижение цены на свои коллекции или распродают прошлогодние товары.

# деньги , экономика

