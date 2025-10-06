Тюменцев приглашают на фестиваль православной культуры "София"
Приём заявок на XI фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси "София" стартовал в в России.
Масштабное культурное событие направлено на сохранение духовного наследия, укрепление нравственных ценностей и развитие творческого потенциала в малых городах и сёлах.
Принять участие может каждый. Фестиваль проходит в формате всероссийской сетевой акции, сообщает департамент культуры Тюменской области.
Предусмотрены конкурсные категории: музыкальное творчество, хореография, изобразительное искусство, литературное творчество, народные промыслы и другие.
Подать заявку можно на официальном сайте. С подробным Положением о фестивале можно ознакомиться по ссылке.