Турнир по рукопашному бою памяти Владислава Храмцова проходит в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

18-й кубок Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти выпускника ТВВИКУ, мастера спорта России, старшего лейтенанта Владислава Храмцова, открылся в Тюмени 5 октября. Местом проведения соревнований стал ЦОП “Тюмень-Дзюдо”.

Участвуют команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Екатеринбурга, Омска, Тюмени, Новосибирска, Ростов-на-Дону и других городов.

“Мы собрались, чтобы выявить сильнейших спортсменов и отдать дань памяти старшему лейтенанту Владиславу Храмцову. Хочу сказать отдельные слова благодарности присутствующей здесь маме Светлане Леонидовне, воспитавшей сына в духе преданности делу, служения Родине. Желаю зрителям и гостям хорошего настроения и зрелищных поединков, судьям – честного, объективного судейства, а спортсменам бескомпромиссной борьбы. Пусть победит сильнейший”, – произнес начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, полковника Алексей Бирюков.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе поздравил участников соревнований. Он подчеркнул, что данный турнир занимает одно из важнейших мест в спортивном календаре. Кроме того, событие собрало очень высокий по мастерству состав участников, география команд тоже обширна.

“Действительно, этот турнир высшего спортивного мастерства и одновременно он такой тёплый и домашний. Это уже не просто спортивное мероприятие. Это синергия воспитания, патриотизма, спорта, которая показывает, что все мы – одна большая семья. Своими делами укрепляем нашу Родину, её основы, экономику, силу, независимость. Чтим память ребят, отдавших жизни в локальных войнах, в горячих точках при выполнении служебно-боевых задач, в зоне специальной военной операции. Они своей упорной работой, отношением к делу и своими жизнями дали нам возможность жить здесь, строить планы, воплощать их, воспитывать детей и реализовывать светлые мечты, о которых они говорили. Благодаря их подвигу, примеру мы воспитываем новое поколение защитников Родины”, – отметил он.

Мама Владислава Храмова Светлана Леонидовна приходит на соревнования, посвящённые памяти ее сына, каждый год. Со сцены она поблагодарила всех, кто пришел, отдельные слова благодарности прозвучали в адрес военного училища.

“Огромное спасибо руководству ТВВИКУ, которое воспитывает и выпускает из стен своего заведения таких ребят. Они действительно мужественные, смелые, уверенно говорю об этом. На соревнованиях, которые устраивают друзья, всегда все по-новому, даже лазерные шоу в начале каждый раз разные”, – сказала она.

Традиционный турнир ставит своей задачей не столько продвижение армейского рукопашного боя, сколько укрепления ценностей, жизненно важных для страны во все времена, традиций, которые защищали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны и сегодня защищает наше поколение. Об этом в своей речи сказал начальник управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры и спорта Тюменской области Александр Шатохин. Он пожелал побед и сказал, что главная победа у всех впереди.

Владислав Храмцов геройски погиб при исполнении воинского долга в бою с незаконными вооруженными формированиями на Северном Кавказе в 2004 году.

Инна Пахомова