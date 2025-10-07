Специалисты прокуратуры проконсультируют тюменских предпринимателей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Всероссийский день приема предпринимателей пройдет в областной прокуратуре в Тюмени 7 октября. Представителей бизнеса ждут по адресу: ул. 50 лет Октября, 31. Часы работы: с 9 до 18 часов, перерыв с 13 часов на 45 минут, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуроры проконсультируют по вопросам нарушения прав представителей бизнес-сообщества контролирующими, правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактами и т.д. По результатам рассмотрения обращений будут приняты соответствующие меры.

Получить консультацию можно также по телефону: 8 (3452) 34-53-32. Прием предпринимателей проведут и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона.