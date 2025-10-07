  • 7 октября 20257.10.2025вторник
  • В Тюмени 1..3 С 1 м/с ветер юго-восточный

Специалисты прокуратуры проконсультируют тюменских предпринимателей

Общество, 20:34 06 октября 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Всероссийский день приема предпринимателей пройдет в областной прокуратуре в Тюмени 7 октября. Представителей бизнеса ждут по адресу: ул. 50 лет Октября, 31. Часы работы: с 9 до 18 часов, перерыв с 13 часов на 45 минут, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуроры проконсультируют по вопросам нарушения прав представителей бизнес-сообщества контролирующими, правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактами и т.д. По результатам рассмотрения обращений будут приняты соответствующие меры.

Получить консультацию можно также по телефону: 8 (3452) 34-53-32. Прием предпринимателей проведут и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бизнес , предпринимательство , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:49 06.10.2025Информация о пожаре в Антипино в Тюмени не подтвердилась
20:34 06.10.2025Специалисты прокуратуры проконсультируют тюменских предпринимателей
20:22 06.10.202523 медали "Отец солдата" вручили в Тюмени жителям региона
19:32 06.10.2025Четыре команды вышли в финал областной лиги КВН "Запсиб"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора