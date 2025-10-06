  • 6 октября 20256.10.2025понедельник
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер северо-западный

Артём Жога держит на контроле вопросы отопительного сезона в регионах УФО

Политика, 16:38 06 октября 2025

фото пресс-службы полпреда в УФО

Ход отопительного сезона в регионах Уральского федерального округа стал главной темой оперативного совещания с главными федеральными инспекторами, которое провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Полпред заострил внимание на значительном росте обращений, связанных с началом отопительного сезона, сообщает пресс-служба полпредства.

"Прошу регионы держать на контроле все вопросы, касающиеся подключения тепла. Следить за тем, чтобы к устранению аварийных ситуаций оперативно подключались все профильные службы, а необходимые ремонтные работы проводились максимально быстро", – подчеркнул Артём Жога.

Ещё одним вопросом совещания стала организация горячего питания в школах. "Артём Жога призвал субъекты крайне внимательно следить за качеством пищевой продукции, которая поступает в образовательные учреждения", - отмечено в сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Артем Жога , отопительный сезон , школьное питание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 06.10.2025Артём Жога держит на контроле вопросы отопительного сезона в регионах УФО
11:08 06.10.2025Депутаты Тюменской облдумы поддержали проект о новых правилах расчета оплаты услуг ЖКХ
10:24 06.10.2025В Тюменской области 98 % федеральных дорог имеют устойчивое покрытие связи
13:38 03.10.2025Владимир Ковин: агротуризм – одно из перспективных направлений в туристической сфере

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора