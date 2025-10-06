Артём Жога держит на контроле вопросы отопительного сезона в регионах УФО

Ход отопительного сезона в регионах Уральского федерального округа стал главной темой оперативного совещания с главными федеральными инспекторами, которое провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Полпред заострил внимание на значительном росте обращений, связанных с началом отопительного сезона, сообщает пресс-служба полпредства.

"Прошу регионы держать на контроле все вопросы, касающиеся подключения тепла. Следить за тем, чтобы к устранению аварийных ситуаций оперативно подключались все профильные службы, а необходимые ремонтные работы проводились максимально быстро", – подчеркнул Артём Жога.

Ещё одним вопросом совещания стала организация горячего питания в школах. "Артём Жога призвал субъекты крайне внимательно следить за качеством пищевой продукции, которая поступает в образовательные учреждения", - отмечено в сообщении.