Пётр Вагин рассказал о стажировке участника проекта "Боевой кадровый резерв" 

Общество, 16:05 06 октября 2025

предоставлено организаторами проекта | Фото: предоставлено организаторами проекта

Глава Тобольска выступает наставником участника проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Александра Бортникова. Пётр Вагин курирует его работу в сфере развития адаптивной физической культуры и спорта.

Александр Бортников проходит стажировку в Центре гимнастики. Его главная задача - мониторинг спортивных учреждений на предмет их доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в обязанности Александра Бортникова входит индивидуальная работа людьми, помощь в подборе видов спорта с учётом их потребностей и возможностей.

"Мы сознательно выбрали для него такую сложную и социально значимую область, как адаптивный спорт. Его стажировка - это не кабинетная работа, а живое, практическое взаимодействие с учреждениями и людьми", - отметил Петр Вагин.

Глава Тобольска подчеркнул, что Александр на своем опыте постигает, как выстраивать коммуникацию, решать конкретные задачи и администрировать процессы, чтобы приносить реальную пользу городу и его жителям.

"Уверен, что этот уникальный опыт станет для него прочным фундаментом в дальнейшей работе", - подчеркнул наставник участника проекта.

По его словам, такая точечная и ответственная работа позволяет резервисту не только развивать ключевые управленческие навыки, но и вносить непосредственный вклад в повышение качества жизни тоболяков.

# адаптивный спорт , Боевой кадровый резерв , Пётр Вагин

