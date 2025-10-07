Три беспилотника обезвредили на территории предприятия в Антипино
Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.
Информация об обнаружении БПЛА поступила вечером 6 октября. На место выехали все экстренные службы.
Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет.
Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу.