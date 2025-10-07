  • 7 октября 20257.10.2025вторник
Три беспилотника обезвредили на территории предприятия в Антипино

Происшествия, 21:11 06 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Информация об обнаружении БПЛА поступила вечером 6 октября. На место выехали все экстренные службы.

Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет.

Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу.

# беспилотники , экстренная служба

