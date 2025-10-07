  • 7 октября 20257.10.2025вторник
Для тюменских пенсионеров организовали 11 факультетов в Университете старшего поколения

Общество, 18:55 07 октября 2025

11 факультетов организовано в Университете старшего поколения в новом учебном году. Это журналистика, ЗОЖ, иностранные языки, литература, основы правовой культуры, а также психология, риторика, русская культура, экскурсоведение, история и краеведение, садоводство и огородничество и пять факультативов. Среди них нейрографика, финансовая грамотность, музыкальная гостиная, искусство стиля (теория и практика), рукоделие, кукольный театр, интеллектуальная игра ГО.

Образовательный проект реализуется при поддержке Тюменского регионального отделения партии и Штаба общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области.

Поздравила студентов председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

"Для людей, вышедших на заслуженный отдых, начинается новый этап в жизни. Старшее поколение успешно реализует себя в общественных делах, самые активные волонтеры - это наши ветераны", - обратилась депутат к участникам праздника.

Ольга Швецова вручила благодарности Тюменской области активным представителям Союза пенсионеров России Тюменской области. С каждым годом число желающих пройти обучение в университете растет, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

# пенсионеры , старшее поколение , Штаб общественной поддержки

﻿
