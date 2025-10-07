  • 7 октября 20257.10.2025вторник
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер юго-западный

Об опыте работы со средневзвешенной системой оценок рассказала тюменский педагог

Общество, 16:32 07 октября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Главное достоинство средневзвешенной системой оценок — прозрачность и наглядность важности разных учебных работ. Это помогает избежать недопонимания при выставлении итоговых оценок, считает учитель начальных классов школы № 88 Тюмени Татьяна Погребнюк.

Педагог рассказала, что для школы № 88 ничего нового в этой системе оценок нет. По ней в образовательном учреждении работали и десять лет назад.

"По ней же учились и мои дети. Они уже успешно закончили школу. Преимущества увидела еще тогда. Ученики наглядно видят свой текущий балл и понимают, на какой предмет нужно обратить внимание и потратить чуть больше сил", — комментирует Татьяна Погребнюк.

Особенно такой подход важен для школьников, у которых есть трудности с публичными выступлениями и которым бывает сложно проявить себя во время ответа у доски. Если ученик получил неудовлетворительную оценку из-за волнения или недостаточной подготовки, он всегда может исправить ситуацию хорошей работой на контрольной, если подойдет к этому вопросу достаточно ответственно, пишет КП-Тюмень.

По мнению Татьяны Погребнюк, в прежней системе контрольные работы хотя и имели больший вес, но это не отражалось в дневниках. Теперь школьники четко видят значимость каждой оценки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# оценки , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:55 07.10.2025Для тюменских пенсионеров организовали 11 факультетов в Университете старшего поколения
18:11 07.10.2025Житель Санкт-Петербурга передал в коллекцию Ялуторовского музея печать XIX века
18:00 07.10.20258 октября - события дня
17:51 07.10.2025Тюменская область вошла в число лидеров по привлечению инвестиций в ЖКХ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора