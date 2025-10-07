Об опыте работы со средневзвешенной системой оценок рассказала тюменский педагог

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Главное достоинство средневзвешенной системой оценок — прозрачность и наглядность важности разных учебных работ. Это помогает избежать недопонимания при выставлении итоговых оценок, считает учитель начальных классов школы № 88 Тюмени Татьяна Погребнюк.

Педагог рассказала, что для школы № 88 ничего нового в этой системе оценок нет. По ней в образовательном учреждении работали и десять лет назад.

"По ней же учились и мои дети. Они уже успешно закончили школу. Преимущества увидела еще тогда. Ученики наглядно видят свой текущий балл и понимают, на какой предмет нужно обратить внимание и потратить чуть больше сил", — комментирует Татьяна Погребнюк.

Особенно такой подход важен для школьников, у которых есть трудности с публичными выступлениями и которым бывает сложно проявить себя во время ответа у доски. Если ученик получил неудовлетворительную оценку из-за волнения или недостаточной подготовки, он всегда может исправить ситуацию хорошей работой на контрольной, если подойдет к этому вопросу достаточно ответственно, пишет КП-Тюмень.

По мнению Татьяны Погребнюк, в прежней системе контрольные работы хотя и имели больший вес, но это не отражалось в дневниках. Теперь школьники четко видят значимость каждой оценки.