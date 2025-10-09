В Совете Федерации отметили оперативность решения вопросов участников СВО в Тюменской области

Выездное совещание комитета Совета Федерации по социальной политике прошло в правительстве Тюменской области 9 октября. Сенаторы совместно с представителями органов исполнительной власти обсудили систему комплексной реабилитации участников спецоперации в регионе.

"Благодарен вам, что вы выбрали нашу область для обсуждения столь важной темы. Мы с удовольствием поделимся опытом, который у нас есть в части поддержки наших бойцов, и будем перенимать опыт других регионов. Сейчас вернулась лишь небольшая часть ребят, в основном из-за ранений и, как правило, это молодые люди трудоспособного возраста. Нужно быстро и эффективно адаптировать их к мирной жизни. Тем, кому нужна медицинская реабилитация, необходимо выстроить ее и сопровождать их столько, сколько нужно", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменское правительство своевременно совершенствует правовые механизмы, направленные на поддержку бойцов и членов их семей. Как отметила заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, сейчас действуют семь базовых законов, которые приняты депутатами в отношении участников СВО, в 17 законах неоднократно вносили правки в силу необходимости принятия оперативного решения. Одни из последних - закрепление квот для ветеранов специальной военной операции, у которых есть сложности с поиском работы, и право родителей погибшего бойца на получение земли.

"Половина законов, которые принимаются, – это реакция правительства и областной думы на возникающие вопросы. Сегодня мы ищем именно комплексность в работе с участниками спецоперации. У нас постоянный диалог с руководителями департамента социального блока, общественными институтами, СОНКО, депутатским корпусом. Нам важна эффективность работы, мы всегда смотрим на то, какой результат получим", - отметила Наталья Шевчик.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова подчеркнула, что Тюменская область оперативно и точечно решает вопросы бойцов, вернувшихся домой.

"Мы сегодня убедились, посетив два реабилитационных центра, что вы подходите к работе комплексно. Увидели, что вопросы решаются адресно и оперативно. Специалисты, работающие с людьми, внимательно относятся к пациентам, они нацелены на результат. Это дорогого стоит", - сказала она.

Напомним, что сегодня делегации показали центры "Градостроитель" и "Тараскуль", где проходят реабилитацию участники специальной военной операции.

