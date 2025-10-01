  • 10 октября 202510.10.2025пятница
  • USD81,4103
    EUR94,7030
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северо-восточный

В Тобольске завершили масштабный ремонт канализационного коллектора

Общество, 11:09 10 октября 2025

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Реконструкцию ключевого канализационного коллектора завершила компания СУЭНКО на ул. Полонского в Тобольске. Как отметил глава города Петр Вагин в своих соцсетях, это масштабный проект, который обеспечит стабильную и надежную работу системы водоотведения для большей части жителей.

Рабочие заменили 112,5 м изношенного железобетонного трубопровода, который отслужил 43 года. Глубина залегания составляла восемь метров, поэтому работы были технологически сложными. новый полиэтиленовый трубопровод прослужит тоболякам не менее 50 лет, заверил Петр Вагин.

"Сейчас ведется финальная стадия – благоустройство территории. Мы приводим в порядок дорожное покрытие, парковку, тротуар и газон. Планируем завершить все работы к 15 октября", - заключил глава Тобольска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# коллектор , Пётр Вагин , ремонт , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:37 10.10.2025В Год героев тюменское “Движение первых” реализует патриотические проекты  
12:04 10.10.2025О личном боевом опыте рассказал студентам участник проекта "Боевой кадровый резерв"
11:53 10.10.2025Василий Есин рассказал, как не попасться на уловки мошенников при заключении контракта с Минобороны
11:42 10.10.2025В Тюмени прошел конкурс художественной самодеятельности для сотрудников Следственного комитета

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора