В Тобольске завершили масштабный ремонт канализационного коллектора

| Фото: ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Реконструкцию ключевого канализационного коллектора завершила компания СУЭНКО на ул. Полонского в Тобольске. Как отметил глава города Петр Вагин в своих соцсетях, это масштабный проект, который обеспечит стабильную и надежную работу системы водоотведения для большей части жителей.

Рабочие заменили 112,5 м изношенного железобетонного трубопровода, который отслужил 43 года. Глубина залегания составляла восемь метров, поэтому работы были технологически сложными. новый полиэтиленовый трубопровод прослужит тоболякам не менее 50 лет, заверил Петр Вагин.

"Сейчас ведется финальная стадия – благоустройство территории. Мы приводим в порядок дорожное покрытие, парковку, тротуар и газон. Планируем завершить все работы к 15 октября", - заключил глава Тобольска.