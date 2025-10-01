Тюменским пенсионерам рассказали о правильном обращении с пластиком

| Фото: «Тюменское экологическое объединение» | Фото: «Тюменское экологическое объединение»

Участницы региональной программы "Активное долголетие" посетили экодом "Гудвин" в Тюмени. Для гостей провели экологический мастер-класс, сообщает пресс-служба "Тюменского экологического объединения".

Активистки учились различать маркировку на упаковках и разобрались, какой пластик можно греть в микроволновке, а какой опасен при нагреве. Вспомнили молодость: опыт обращения со стеклянной тарой в СССР и стирку полиэтиленовых пакетов. Участницы делились друг с другом лайфхаками и личным бытовым опытом. Например, в ячейки от упаковок для яиц в домашних условиях можно высаживать лук, морковь, редис и свеклу. Так бумага обретает еще одну жизнь и снова приносит пользу, сообщила одна из участниц.

"Старшее поколение — кладезь мудрости и практических знаний, в том числе в вопросах бережного отношения к природе. Мы рады видеть, как они активно осваивают современные экотренды, многие из них пришли в мультицентр со своим шопером и термокружкой" – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Такие встречи также пройдут в экодомах Тобольска и Ишима. В рамках акции, посвящённой Дню пожилого человека, сотрудники Тюменского экологического объединения участвуют в ежегодном осеннем благотворительном марафоне "Азбука добра". Присоединиться может любой житель областной столицы, например, передать в подарок продуктовый набор, постельное белье, одеяла и пледы, мелкую бытовую технику.

Более подробную информацию можно узнать на областном портале "Старшее поколение".