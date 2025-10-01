Обновленные скульптуры установили тюменцы на Дворце культуры Краснодона
Обновленные скульптуры установили тюменские специалисты на фасаде Дворца культуры имени "Молодой Гвардии" Краснодона. Об этом сообщает полпредство президента России в Уральском федеральном округе.
Это точные копии старых фигур, которые находились на здании с пятидесятых годов прошлого века. Тюменцы приложили много сил, чтобы сохранить исторический облик Дома культуры и продлить срок его службы.
Как подчеркнул глава Краснодонского округа Сергей Козенко, реставрация исторического здания подходит к концу. Отделочные работы выполнены на 80 %.