Обновленные скульптуры установили тюменцы на Дворце культуры Краснодона

Общество, 10:36 11 октября 2025

ресурс "Тюмень - Краснодон" | Фото: ресурс "Тюмень - Краснодон"

Обновленные скульптуры установили тюменские специалисты на фасаде Дворца культуры имени "Молодой Гвардии" Краснодона. Об этом сообщает полпредство президента России в Уральском федеральном округе.

ресурс "Тюмень - Краснодон" | Фото: ресурс "Тюмень - Краснодон"

Это точные копии старых фигур, которые находились на здании с пятидесятых годов прошлого века. Тюменцы приложили много сил, чтобы сохранить исторический облик Дома культуры и продлить срок его службы.

Как подчеркнул глава Краснодонского округа Сергей Козенко, реставрация исторического здания подходит к концу. Отделочные работы выполнены на 80 %.

