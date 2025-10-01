  • 11 октября 202511.10.2025суббота
Труженице тыла из Ишима исполнилось 100 лет

Общество, 13:17 11 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Труженица тыла Анна Ивановна Цивилько из Ишима исполнилось 100 лет. Уроженка с. Второе-Песьяново Тюменской области (в настоящее время село Второпесьяново) трудилась в годы Великой Отечественной войны, внося свой вклад в приближение победы, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В 1941 году Анна Ивановна успешно завершила семилетнее образование в неполной средней школе №5. Поступила в Ишимское педагогическое училище. После получения образования в 1944 году работала учителем начальных классов в средней школе №6 Ишима. Через 11 лет она вышла замуж, родила сына и дочь.

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

В настоящее время она живает в семье дочери, имеет троих внуков и двух правнуков.

Именинница награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне, медалью "Ветеран труда".

# ветераны , Ишим , труженики тыла

