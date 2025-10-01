В Тюмени 31 команда борется за победу в соревнованиях по экстремальной робототехнике

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

31 команда из Тюменской области, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга борется за победу в соревнованиях по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень". Соревнования стартовали 11 октября в номинациях "Искатель", "Экстремал" и "Экстремал PRO".

"Как и участники, мы каждый год ждем осеннего этапа соревнований на "Кубок РТК". Здесь встречаются юные инженеры из разных регионов не только для того, чтобы посоревноваться, но и для обмена опытом и навыками. Участники, которые выступают сегодня со своим первым роботом, учатся у профессионалов, за плечами которых десятки удачных попыток на полигоне", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

В департаменте отметили, что "Сбер" традиционно выступает генеральным партнером соревнований. Одна из команд получит от партнера специальный приз. Имена победителей станут известны в финале второго дня кубка, 12 октября.