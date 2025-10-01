  • 12 октября 202512.10.2025воскресенье
ГИБДД рекомендуют тюменским автомобилистам переходить на зимний стиль вождения

Общество, 15:55 12 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники тюменской Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу с водителями и пешеходами об опасности движения в межсезонье, когда погода часто меняется, рано темнеет, нередки снегопад и гололёд, к которым участники движения ещё не привыкли.

Автоинспекторы рекомендуют автомобилистам переходить на зимний стиль вождения: выбирать безопасную дистанцию, сбавлять скорость в случае неблагоприятных погодных условий, избегать резких маневров на дороге и быть внимательнее к пешеходам.

"Пора менять резину на автомобилях на зимнюю, - отметил начальник Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - К поездкам в условиях гололёда нужно быть готовыми".

Пешеходам в тёмное время суток рекомендуется использовать на одежде световозвращающие элементы, которые делают людей заметнее на проезжей части для водителей.

Госавтоинспекция Тюменской области отмечает - в октябре ежегодно увеличивается число наездов на пешеходов с летальными последствиями на загородных дорогах в вечернее и ночное время.

Особенно опасны переходы трактов в окрестностях Тюмени, движение по обочинам дорог и неожиданный переход проезжей части в местах, где нет пешеходных переходов.

Чаще трагедии с пешеходами происходят на Велижанском тракте и автодороге Екатеринбург-Тюмень.

