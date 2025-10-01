  • 13 октября 202513.10.2025понедельник
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер восточный

Тюменский врач стал экспертом международного конгресса онкоурологов

Общество, 17:49 13 октября 2025

www.tyumsmu.ru

Доцент кафедры онкологии, радиологии и радиотерапии Тюменского медицинского университета, к.м.н. Артем Кельн стал участником XX международного конгресса Российского общества онкоурологов. Мероприятие состоялось в Москве и собрало ведущих специалистов в области онкоурологии со всей России и зарубежья, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

Артем Кельн вошел в состав экспертного жюри секции молодых ученых, которая стала одной из ключевых площадок первого дня конгресса. Молодые исследователи представили свои наработки по широкому кругу вопросов, специалисты определили победителей, исходя из значимости, новизны и качества презентации конкурсных работ. Доцент ТМУ также выступил с докладом на секции, посвященной редким заболеваниям в онкоурологии.

Участники конгресса рассмотрели множество тем, в том числе современные возможности и перспективы системной радиотерапии у больных раком предстательной железы, алгоритм лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, терапии рака почки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , онкология , Тюменский медицинский университет , урология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 13.10.2025Тюменские ветераны СВО вошли в топ-20 лучших стрелков страны
20:07 13.10.2025Карантин по бешенству животных ввели в селе Окунево Бердюжского округа
19:45 13.10.2025Ирина Долгачева возглавила департамент по спорту и молодежной политике Тюмени
19:23 13.10.2025На маршруте № 45 в Тюмени появился автобус большого класса вместимости

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора