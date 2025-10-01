Тюменский врач стал экспертом международного конгресса онкоурологов

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Доцент кафедры онкологии, радиологии и радиотерапии Тюменского медицинского университета, к.м.н. Артем Кельн стал участником XX международного конгресса Российского общества онкоурологов. Мероприятие состоялось в Москве и собрало ведущих специалистов в области онкоурологии со всей России и зарубежья, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

Артем Кельн вошел в состав экспертного жюри секции молодых ученых, которая стала одной из ключевых площадок первого дня конгресса. Молодые исследователи представили свои наработки по широкому кругу вопросов, специалисты определили победителей, исходя из значимости, новизны и качества презентации конкурсных работ. Доцент ТМУ также выступил с докладом на секции, посвященной редким заболеваниям в онкоурологии.

Участники конгресса рассмотрели множество тем, в том числе современные возможности и перспективы системной радиотерапии у больных раком предстательной железы, алгоритм лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, терапии рака почки.