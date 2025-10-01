  • 15 октября 202515.10.2025среда
Тюменский студент разрабатывает программу профподдержки молодых ветеринаров

Общество, 11:41 15 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модульную образовательную программу "Уверенный ординатор" разрабатывает студент ГАУ Северного Зауралья Сергей Гребенников. Ее цель - помочь студентам, будущим ординаторам, молодым специалистам адаптироваться к клинической практике и самостоятельной работе ветеринарным врачом, сообщает пресс-служба вуза.

По сути это симбиоз между теоретической и практической базами. В разработку вошли лекции, семинары, мастер-классы, дополненные методическим пособием. Помогает в реализации проекта студенту научный руководитель, кандидат ветеринарных наук Людмила Скосырских.

ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

"Я начинал работать с младших курсов, и уже тогда столкнулся с недостатком практических занятий и умений, поэтому я и хочу создать программу для обучения и введения в работу для ребят, моих коллег по студенческой скамье, чтобы их первые шаги в роли ветеринарного специалиста были твердым и уверенными", - поделился Сергей Гребенников.

Применять программу можно как в вузах, так и ветеринарных клиниках. Сейчас в виде пилота проект проходит апробацию в ООО "ВК Клевер", в него вовлечены семь обучающихся.

# ветеринария , обучение , студенты

