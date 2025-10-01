Более 545 тысяч "квадратов" жилья построили с применением инструментов ДОМ.РФ в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 545 тыс. кв. м жилья построили с применением инструментов ДОМ.РФ в Тюменской области с января по сентябрь 2025 года. По этому показателю регион возглавил топ-5 субъектов России, сообщает госкорпорация.

"Для создания комфортных условий проживания граждан, перезапуска городских пространств и повышения их инвестиционной привлекательности правительство применяет комплексный подход. Для этого используем различные механизмы, в том числе вовлекаем в оборот неиспользуемые федеральные земли, применяем инструменты инфраструктурного развития. Таким образом, инвесторы получают возможность развивать объекты, а населённые пункты формируют комфортную среду для людей", — прокомментировал заместитель председателя правительства РФ, председатель наблюдательного совета ДОМ.РФ Марат Хуснуллин.

За три квартала власти 30 регионов выдали разрешения на строительство более 1,25 млн кв. м жилья на участках, ранее переданных ДОМ.РФ застройщикам и регионам. Тюменская область также вошла в число лидеров с показателем 107 тыс. кв. м.

В текущем году продолжилась реализация крупных проектов с участием госкорпорации. В Тюмени в составе ЖК "Авторский", который строится по итогам одного из первых аукционов на право реализации проекта КРТ, уже сдано в эксплуатацию 87,2 тыс. кв. м, а это три из четырёх запланированных домов.