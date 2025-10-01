  • 15 октября 202515.10.2025среда
  • USD79,9589
    EUR92,6816
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-восточный

Тюменские решения в области искусственного интеллекта представили на форуме "Общественный транспорт"

Экономика, 12:58 15 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские решения в области искусственного интеллекта представили на форуме "Общественный транспорт — 2025". Деловое событие прошло в конгресс-центре МГТУ им. Н. Э. Баумана, сообщает Российский союз промышленников и предпринимателей.

"В Тюменской области развитие общественного транспорта - одно из приоритетных задач и мы стараемся, чтобы цифровые технологии работали на благо жителей, туристов и всех тех, кто проходит промежуточным маршрутом через территорию юга Тюменской области. У нас огромные планы по модернизации различных цифровых сервисов, которые будут работать непосредственно с нашими жителями и туристами. Например, приложение с геоаналитикой и геооплатой, которое позволяет отслеживать тот или иной маршрут и оплачивать билеты онлайн", – рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов на сессии, посвященной искусственному интеллекту.

Спикеры обсудили, как алгоритмы уже сегодня оптимизируют маршруты в режиме реального времени, прогнозируют пассажиропоток и повышают безопасность перевозок. Представители отраслевого министерства рассказали, что идет разработка мониторинга общественного транспорта для регионов. Она позволит собирать статистику по перевозкам, анализировать количество транспорта, который обслуживает регионы. Это поможет в том числе корректировать меры поддержки отрасли.

Отметим, организаторами форума выступил Российский союз промышленников и предпринимателей, соорганизатором – Государственная транспортная лизинговая компания. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства транспорта РФ.

Главными темами мероприятия стали выполнение задач нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и преодоление ключевых вызовов: обновление парка, внедрение цифровых технологий и повышение комфорта для пассажиров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# искусственный интеллект , национальный проект Инфраструктура для жизни , общественный транспорт , Станислав Логинов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 15.10.2025В Тюмени отремонтируют участок дороги по улице Тульской
12:58 15.10.2025Тюменские решения в области искусственного интеллекта представили на форуме "Общественный транспорт"
12:14 15.10.2025Более 1,7 млн тонн зерновых собрали аграрии в Тюменской области
11:52 15.10.2025Более 545 тысяч "квадратов" жилья построили с применением инструментов ДОМ.РФ в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора