Тюменские решения в области искусственного интеллекта представили на форуме "Общественный транспорт"

Тюменские решения в области искусственного интеллекта представили на форуме "Общественный транспорт — 2025". Деловое событие прошло в конгресс-центре МГТУ им. Н. Э. Баумана, сообщает Российский союз промышленников и предпринимателей.

"В Тюменской области развитие общественного транспорта - одно из приоритетных задач и мы стараемся, чтобы цифровые технологии работали на благо жителей, туристов и всех тех, кто проходит промежуточным маршрутом через территорию юга Тюменской области. У нас огромные планы по модернизации различных цифровых сервисов, которые будут работать непосредственно с нашими жителями и туристами. Например, приложение с геоаналитикой и геооплатой, которое позволяет отслеживать тот или иной маршрут и оплачивать билеты онлайн", – рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов на сессии, посвященной искусственному интеллекту.

Спикеры обсудили, как алгоритмы уже сегодня оптимизируют маршруты в режиме реального времени, прогнозируют пассажиропоток и повышают безопасность перевозок. Представители отраслевого министерства рассказали, что идет разработка мониторинга общественного транспорта для регионов. Она позволит собирать статистику по перевозкам, анализировать количество транспорта, который обслуживает регионы. Это поможет в том числе корректировать меры поддержки отрасли.

Отметим, организаторами форума выступил Российский союз промышленников и предпринимателей, соорганизатором – Государственная транспортная лизинговая компания. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства транспорта РФ.

Главными темами мероприятия стали выполнение задач нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и преодоление ключевых вызовов: обновление парка, внедрение цифровых технологий и повышение комфорта для пассажиров.