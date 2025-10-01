  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-западный

"Лавку семейных ценностей" откроют в Тюмени ко Дню бабушек и дедушек

Общество, 08:35 20 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча студии досуга "Семья+" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке 25 октября в 12 часов. Тема — "Лавка семейных ценностей" — приурочена ко Дню бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября.

Событие откроет анимационная программа "Бабушкины сказки", где сказочные персонажи Белочка и Мишка проведут активные игры и танцы. Затем участники создадут семейное древо на мастер-классе от издательского дома "Янтарь". Потом дети займутся аппликацией "Цветы для бабушек и дедушек", взрослые смогут проверить зрение у специалистов медцентра "Дом здоровья". Завершится встреча мастер-классом по изготовлению открытки "Подарок для бабули и дедули".

С полным расписанием можно ознакомится по ссылке. Вход бесплатный, требуется предварительная запись по телефону: +7 (3452) 565-300 (доб. 3061, 3062). Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пожилые люди , праздник , студия , Тюменская областная научная библиотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 20.10.2025Тюменцев познакомят с ключевым направлением современного творчества
09:24 20.10.2025Автобус № 22 в Тюмени временно поменяет маршрут
09:13 20.10.2025Спекталь о театрах кукол в годы Великой Отечественной войны поставят тюменские библиотекари
08:48 20.10.2025Тюменцам рассказали о программе обучения контрактников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора