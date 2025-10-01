"Лавку семейных ценностей" откроют в Тюмени ко Дню бабушек и дедушек

Встреча студии досуга "Семья+" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке 25 октября в 12 часов. Тема — "Лавка семейных ценностей" — приурочена ко Дню бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября.

Событие откроет анимационная программа "Бабушкины сказки", где сказочные персонажи Белочка и Мишка проведут активные игры и танцы. Затем участники создадут семейное древо на мастер-классе от издательского дома "Янтарь". Потом дети займутся аппликацией "Цветы для бабушек и дедушек", взрослые смогут проверить зрение у специалистов медцентра "Дом здоровья". Завершится встреча мастер-классом по изготовлению открытки "Подарок для бабули и дедули".

С полным расписанием можно ознакомится по ссылке. Вход бесплатный, требуется предварительная запись по телефону: +7 (3452) 565-300 (доб. 3061, 3062). Возрастное ограничение: 0+.