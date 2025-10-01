Дополнительные меры поддержки военнослужащих рассмотрели в Госдуме

Дополнительные меры поддержки военнослужащих и членов их семей рассмотрели на пленарном заседании Госдумы 15 октября. Инициативы “Единой России “, основанные на запросах участников СВО и их близких, проработали в Комитете ГД по обороне.

Пост об этом разместил в Telegram-канале депутат Госдумы Иван Квитка.

Закрепляется право военнослужащих на бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной или военно-летной комиссии. Такую льготу имели только представители добровольческих формирований.

Второй законопроект сохраняет льготы для совершеннолетних детей военнослужащих на период после окончания школы до момента зачисления в колледж или вуз. Это касается тех ситуаций, когда ребенок закончил школу, ему исполнилось 18 лет, но он пока не зачислен на дальнейшее обучение. По факту месяц-полтора выпадает из льготного периода и при наступлении страхового случая в выплатах могли отказать. Сейчас вопросы сняты.

“Поддержал еще один законопроект, который уточняет нормы о внеочередном праве на получение жилья для военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе совершеннолетних”, – заключил Иван Квитка.