| Фото: А. Андронов | Фото: А. Андронов

Первый в Югре инклюзивный веревочный парк "СпортГрад" открыли в Сургутском районе.

Проект был реализован по инициативе жителей Лянтора в рамках инициативного бюджетирования на финансовую поддержку из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа и Сургутского района в сумме 12 миллионов рублей. Его возведение от начала работ до ввода в эксплуатацию заняло менее месяца.

”Всего с 2019 года в Сургутском районе реализовано 44 проекта на 237 млн рублей – с учетом побед в местном и региональном конкурсах инициативного бюджетирования”, - рассказывал в своих соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"СпортГрад" отличается от обычных веревочных парков своей инклюзивностью. Он имеет три уровня сложности, первый из которых специально разработан для людей с инвалидностью, включая колясочников, и оснащен тренажерами. Все испытания носят командный характер: они учат доверять себе и партнерам, поддерживать и помогать.

Для выполнения доступны суммарно 33 задания. "Детский легкий" (1 метр, 11 заданий) специально адаптирован для детей-колясочников. Это базовый уровень, который позволяет безопасно познакомиться с активностью и развить базовые навыки.

"Детский средний" (4 метра, 11 заданий): предназначен для детей, которые освоили первый уровень. Маршрут усложнен за счет увеличения количества и вариативности элементов.

"Взрослый средний" (7 метров, 11 заданий) рассчитан на подростков и взрослых, готовых к более серьезным испытаниям. При сохранении инклюзивности маршрут предлагает повышенную сложность и высоту.

Особое внимание уделено безопасности прохождения трасс для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Объект оснащен современными системами страховки и видеонаблюдения. На него предоставлена гарантия сроком на 10 лет.

“Это инициативный проект граждан, жителей Лянтора. Всегда приятно, когда объекты появляются по инициативе жителей – это действительно работающий механизм, – прокомментировал начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Николай Жила. – Он планировался как универсальное пространство для реабилитации, активного досуга и социализации лиц с ограниченными физическими возможностями”.

Открытие инклюзивного веревочного парка в Сургутском районе помогает достигать целей государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Программа направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне", а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.