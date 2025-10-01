  • 15 октября 202515.10.2025среда
Столетний юбилей отмечает труженица тыла из Тюмени Феоктиста Бородина

Общество, 17:06 15 октября 2025

Департамент соцразвития Тюменской области | Фото: Департамент соцразвития Тюменской области

100-летний юбилей отмечает труженица тыла из Тюмени Феоктиста Алистарховна Бородина, сообщает информационный центр правительства региона.

Поздравить ветерана приехали представители управления соцзащиты населения Тюмени и Тюменского округа. Имениннице вручили подарки и персональные поздравления от президента России и губернатора Тюменской области.

Феоктиста Алистарховна родилась 15 октября 1925 года в дер. Кирсаново Исетского муниципального округа. Отец умер рано – мама осталась с двумя детьми. В 1929 году они переехали в Тюмень, где девочка окончила четыре класса. Затем вернулись в деревню – там мама начала работать телятницей.

В 15 лет девушка снова отправилась в Тюмень, где устроилась рабочей в школу. Параллельно трудилась на заготовке леса под Тобольском – вносила вклад в обеспечение фронта дровами и шпалами для железнодорожных путей.

Трудовой подвиг Феоктисты Алистарховны отмечен медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

После войны ветеран устроилась на Тюменскую сетевязальную фабрику. Также участвовала в добыче глины и песка для производства кирпичей. В дальнейшем трудилась билетером кинотеатра "Космос", курьером ГТРК "Регион-Тюмень" и в переплетном цехе "СибНИПИгаза".

Сейчас Феоктиста Алистарховна живет рядом с дочерью. Также у нее есть сын, двое внуков и правнучка.

17:06 15.10.2025Столетний юбилей отмечает труженица тыла из Тюмени Феоктиста Бородина
