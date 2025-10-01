  • 15 октября 202515.10.2025среда
Делегация Тюменской области работает на Российской энергетической неделе

Общество, 18:30 15 октября 2025

Департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

Делегация Тюменской области работает на Международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2025", который проходит в Москве с 15 по 17 октября.

Событие собрало около пяти тыс. участников из 85 стран, сообщает информационный центр правительства региона.

Представители науки, бизнеса, политики и эксперты обсуждают современные вызовы, стоящие перед отечественным и мировым ТЭК, а также заключают международные договоры и соглашения.

"На форуме обсудим новейший законопроект, который определит абсолютно новые методы развития энергетики в стране: создание институтов развития, регулирование работы системообразующих территориальных сетевых организаций и так далее. У нас также есть идеи, которыми мы готовы поделиться с коллегами", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

