Делегация Тюменской области работает на Российской энергетической неделе

| Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

Делегация Тюменской области работает на Международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2025", который проходит в Москве с 15 по 17 октября.

Событие собрало около пяти тыс. участников из 85 стран, сообщает информационный центр правительства региона.

Представители науки, бизнеса, политики и эксперты обсуждают современные вызовы, стоящие перед отечественным и мировым ТЭК, а также заключают международные договоры и соглашения.

"На форуме обсудим новейший законопроект, который определит абсолютно новые методы развития энергетики в стране: создание институтов развития, регулирование работы системообразующих территориальных сетевых организаций и так далее. У нас также есть идеи, которыми мы готовы поделиться с коллегами", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.