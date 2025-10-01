  • 16 октября 202516.10.2025четверг
  • USD78,8390
    EUR91,7258
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-восточный

Стартовала ежегодная акция "Экоелка"

Общество, 11:47 16 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной предновогодней акции "Экоёлка".

Всероссийская акция проходит в рамках VI сезона международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".

Участником может стать любой, создав новогоднюю игрушку из использованного пластика. Лучшие украшения станут праздничным нарядом для главной экоелки страны. Цель акции – показать, как вторичное использование отходов помогает уменьшить вред экологии. Творческие работы принимаются с 15 октября по 1 декабря 2025 года, сообщает пресс-центр международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".

"Наша традиционная акция "Экоёлка" очень полюбилась россиянам. Невероятные по красоте, а главное – экологичные поделки – настоящие произведения искусства, - сказала Светлана Радионова. - В очередной раз мы нарядим главную экоёлку страны потрясающими украшениями со всей России. Присоединяйтесь! Фантазируйте, превращайте мусор в новогоднее чудо. Пусть творчество в теплом семейном кругу принесёт вам радость общения и осознание того, что ненужные вещи могут превратиться в памятные и дорогие сердцу. Эта акция учит заботиться об экологии, прививает бережное отношение к природе".

Третья всероссийская акция "Экоёлка" принимает поделки из использованного пластика от детей и взрослых со всей страны. В прошлом году участники прислали в адрес премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" около 7 тысяч новогодних экологичных игрушек – снеговики, щелкунчики, куклы народов России, паровозики, шишки, и, конечно, символ премии – белый мишка. Основой для украшений стали самые разнообразные пластиковые изделия: бутылки, полиэтилен, сломанные игрушки, блистеры от лекарств и даже остатки строительных материалов. Участники подарили вторую жизнь ненужным вещам, показав, что переработка материалов не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость и позитивные эмоции. Принять участие в акции "Экоёлка" может любой желающий. Необходимо своими руками изготовить из пластика новогодний сувенир и до 1 декабря прислать на экопочту премии по адресу: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 29, стр. 1, "Экоёлка", до востребования.

Самые яркие украшения можно будет увидеть в Московском зоопарке – на главной экоёлке страны. Для авторов игрушек вход на территорию зоопарка будет бесплатным. Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия. При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию автора и его город. В письме можно рассказать о том, из каких материалов создан сувенир. Лучше использовать стандартные размеры. Также важно позаботиться о сохранности поделки во время ее путешествия в Москву.

Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. За 5 сезонов в проекте приняли участие 95 государств, поступило свыше 320 тысяч заявок. Ежегодно участвуют все регионы России. Победители и призёры премии получают не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны. Так, в 2025 году РУДН предоставил возможность авторам лучших экопроектов побороться в конкурсе за 12 целевых мест и в будущем стать специалистами Росприроднадзора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Новый год , Росприроднадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 16.10.2025Неделя маммологического здоровья проходит во всех медицинских организациях Тюменской области
13:26 16.10.2025В Тюменской области стартовала подготовка к Всероссийской акции "Елка желаний"
13:04 16.10.2025Жители Тюменской области могут сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности
12:42 16.10.202598 улиц отремонтировали в Тюменском округе в 2025 году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора