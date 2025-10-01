Стартовала ежегодная акция "Экоелка"

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной предновогодней акции "Экоёлка".

Всероссийская акция проходит в рамках VI сезона международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".

Участником может стать любой, создав новогоднюю игрушку из использованного пластика. Лучшие украшения станут праздничным нарядом для главной экоелки страны. Цель акции – показать, как вторичное использование отходов помогает уменьшить вред экологии. Творческие работы принимаются с 15 октября по 1 декабря 2025 года, сообщает пресс-центр международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".

"Наша традиционная акция "Экоёлка" очень полюбилась россиянам. Невероятные по красоте, а главное – экологичные поделки – настоящие произведения искусства, - сказала Светлана Радионова. - В очередной раз мы нарядим главную экоёлку страны потрясающими украшениями со всей России. Присоединяйтесь! Фантазируйте, превращайте мусор в новогоднее чудо. Пусть творчество в теплом семейном кругу принесёт вам радость общения и осознание того, что ненужные вещи могут превратиться в памятные и дорогие сердцу. Эта акция учит заботиться об экологии, прививает бережное отношение к природе".

Третья всероссийская акция "Экоёлка" принимает поделки из использованного пластика от детей и взрослых со всей страны. В прошлом году участники прислали в адрес премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" около 7 тысяч новогодних экологичных игрушек – снеговики, щелкунчики, куклы народов России, паровозики, шишки, и, конечно, символ премии – белый мишка. Основой для украшений стали самые разнообразные пластиковые изделия: бутылки, полиэтилен, сломанные игрушки, блистеры от лекарств и даже остатки строительных материалов. Участники подарили вторую жизнь ненужным вещам, показав, что переработка материалов не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость и позитивные эмоции. Принять участие в акции "Экоёлка" может любой желающий. Необходимо своими руками изготовить из пластика новогодний сувенир и до 1 декабря прислать на экопочту премии по адресу: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 29, стр. 1, "Экоёлка", до востребования.

Самые яркие украшения можно будет увидеть в Московском зоопарке – на главной экоёлке страны. Для авторов игрушек вход на территорию зоопарка будет бесплатным. Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия. При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию автора и его город. В письме можно рассказать о том, из каких материалов создан сувенир. Лучше использовать стандартные размеры. Также важно позаботиться о сохранности поделки во время ее путешествия в Москву.

Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. За 5 сезонов в проекте приняли участие 95 государств, поступило свыше 320 тысяч заявок. Ежегодно участвуют все регионы России. Победители и призёры премии получают не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны. Так, в 2025 году РУДН предоставил возможность авторам лучших экопроектов побороться в конкурсе за 12 целевых мест и в будущем стать специалистами Росприроднадзора.